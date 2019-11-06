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Челси - Аякс

05.11.2019, Вторник, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 4 тур Челси - Аякс
Лига чемпионов (2019/2020), группа H
3 тур
23 октября, среда 19:55 Аякс 0:1 Челси
Товарищеские матчи 2010

23 июля, пятница 20:00 Аякс 3:1 Челси
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 3 2 1 9:7 +2 11
2. Челси 6 3 2 1 11:9 +2 11
3. Аякс 6 3 1 2 12:6 +6 10
4. Лилль 6 0 1 5 4:14 -10 1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 6 ноября 2019, 01:17

    Опять Вилков что ли судил? На этот раз Абрамовичу лизнул ))

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 6 ноября 2019, 01:03

    Портят футбол такис судейством

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:59

    А судейство это просто ужас,нахер тот Вар,если такие ошибки допускают

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:58

    Челси что так,мало удалии играков Аякса,позорище так играть Челси лузеры

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:46

    Вот это футбол да судьии

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:45

    За игру рукой , отрубать не забил ногу отрубать

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    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:45

    Скоро будут играть без рук и потом ног

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    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:37

    Челси лохи

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    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:37

    Дальше им пипец полный

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    alex.sash1974 6 ноября 2019, 00:37

    Судья урод,а эти типа Челси как и реал халявщики

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