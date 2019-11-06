Челси - Аякс

Опять Вилков что ли судил? На этот раз Абрамовичу лизнул ))
|3 тур
|23 октября, среда
|19:55
|Аякс
|0:1
|Челси
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Валенсия
|6
|3
|2
|1
|9:7
|+2
|11
|2.
|Челси
|6
|3
|2
|1
|11:9
|+2
|11
|3.
|Аякс
|6
|3
|1
|2
|12:6
|+6
|10
|4.
|Лилль
|6
|0
|1
|5
|4:14
|-10
|1
Опять Вилков что ли судил? На этот раз Абрамовичу лизнул ))
Портят футбол такис судейством
А судейство это просто ужас,нахер тот Вар,если такие ошибки допускают
Челси что так,мало удалии играков Аякса,позорище так играть Челси лузеры
Вот это футбол да судьии
За игру рукой , отрубать не забил ногу отрубать
Скоро будут играть без рук и потом ног
Челси лохи
Дальше им пипец полный
Судья урод,а эти типа Челси как и реал халявщики