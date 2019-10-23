Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Генк - Ливерпуль
Генк - Ливерпуль: обзор матча 23 октября 2019
Генк
23.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
88'
С. Одей
2'
А. Окслэд-Чемберлен
57'
А. Окслэд-Чемберлен
77'
С. Мане
87'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Ливерпуль
ГОЛ! 1:4!
С. Одей
Пас отдал
Д. Ндонгала
88'
87'
ГОЛ! 0:4!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
Желтая карточка
С. Одей
84'
77'
ГОЛ! 0:3!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
70'
Желтая карточка
Д. Гомес
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Р. Фирмино
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Фабиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-2-2-2
28
Кук
21
Меле
26
Лукуми
21
Уронен
46
Куэста
16
Берге
8
Хейнен
10
Ито
10
Бонгонда
30
Онуачу
25
Саматта
3-1-3-2-1
1
Алиссон
4
ван Дейк
6
Ловрен
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Генк
Ливерпуль
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Генк - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Генк
Ливерпуль
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
12
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
12
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+