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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Челси
Аякс - Челси: обзор матча 23 октября 2019
Аякс
23.10.2019, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Челси
86'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Челси
90'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Э. Альварес
89'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Й. Велтман
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Пулишич
84'
Желтая карточка
К. Зума
Замена
Д. Нерес
️️️️
К. Промес
74'
71'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
66'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Л. Мартинес
65'
Желтая карточка
Д. Тадич
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-2-2
24
Онана
17
Блинд
6
Мартинес
34
Велтман
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Дест
6
ван де Бек
22
Зиеш
10
Промес
10
Тадич
4-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
23
Томори
4
Зума
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
10
Промес
7
Нерес
7
Нерес
10
Промес
34
Велтман
6
Де Йонг
6
Де Йонг
34
Велтман
4
Альварес
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
4
Альварес
10
Виллиан
11
Пулишич
11
Пулишич
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
33
Джеймс
33
Джеймс
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Аякс
Челси
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Аякс - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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