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Аякс - Челси

23.10.2019, Среда, 19:55 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 3 тур Аякс - Челси
Товарищеские матчи 2010

23 июля, пятница 20:00 Аякс 3:1 Челси
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 3 2 1 9:7 +2 11
2. Челси 6 3 2 1 11:9 +2 11
3. Аякс 6 3 1 2 12:6 +6 10
4. Лилль 6 0 1 5 4:14 -10 1
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