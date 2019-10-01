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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - ПСЖ
Галатасарай - ПСЖ: обзор матча 01 октября 2019
Галатасарай
01.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
52'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Маркао
86'
83'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
80'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
О. Байрам
️️️️
Ю. Нагатомо
77'
71'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
П. Сарабия
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Р. Бабел
64'
Замена
С. Фегули
️️️️
Ю. Бельханда
62'
61'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Икарди
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
П. Сарабия
7'
Желтая карточка
М. Икарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-3-2
16
Муслера
4
Донк
23
Маркао
25
Мариано
5
Нагатомо
27
Люиндама
14
Сери
15
Н'Зонзи
20
Бельханда
9
Фалькао
8
Бабел
3-3-1-2-1
1
Навас
3
Силва
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
5
Гуйе
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Сарабия
9
Икарди
5
Нагатомо
18
Байрам
18
Байрам
5
Нагатомо
20
Бельханда
8
Фегули
8
Фегули
20
Бельханда
8
Бабел
7
Андоне
7
Андоне
8
Бабел
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Икарди
7
Сарабия
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Сарабия
Остались в запасе
Галатасарай
ПСЖ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Галатасарай - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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