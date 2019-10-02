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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы

Галатасарай - ПСЖ

01.10.2019, Вторник, 22:00 мск Стамбул, стадион Тюрк Телеком Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига чемпионов, 2 тур Галатасарай - ПСЖ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 5 1 0 17:2 +15 16
2. Реал 6 3 2 1 14:8 +6 11
3. Брюгге 6 0 3 3 4:12 -8 3
4. Галатасарай 6 0 2 4 1:14 -13 2
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