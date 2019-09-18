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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ювентус
Атлетико - Ювентус: обзор матча 18 сентября 2019
Атлетико
18.09.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
70'
С. Савич
90'
Э. Эррера
48'
Х. Куадрадо
65'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ювентус
ГОЛ! 2:2!
Э. Эррера
Пас отдал
К. Триппьер
90'
87'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Коста
83'
80'
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Витоло
️️️️
Р. Лоди
76'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Т. Парти
76'
71'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:2!
С. Савич
Пас отдал
Х. Хименес
70'
69'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
С. Хедира
65'
ГОЛ! 0:2!
Б. Матюиди
Пас отдал
А. Сандро
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Г. Игуаин
15'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
20
Хименес
2
Триппьер
6
Коке
8
Ньигес
18
Парти
18
Лемар
79
Феликс
19
Коста
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
8
Матюиди
7
Роналду
9
Игуаин
18
Парти
16
Эррера
16
Эррера
18
Парти
6
Лоди
7
Витоло
7
Витоло
6
Лоди
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
28
Хедира
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Хедира
15
Пьянич
21
Рэмзи
21
Рэмзи
15
Пьянич
9
Игуаин
21
Дибала
21
Дибала
9
Игуаин
Остались в запасе
Атлетико
Ювентус
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Атлетико - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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