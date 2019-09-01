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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 01 сентября 2019
Люцерн
01.09.2019, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
38'
Ж. Нсаме (П)
43'
Р. Ассале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Янг Бойз
Вторая желтая
К. Швеглер
90'
+2
67'
Желтая карточка
В. Сьерро
43'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ассале
Пас отдал
Ж. Нсаме
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Нсаме
Желтая карточка
К. Швеглер
18'
2'
Желтая карточка
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
3-1
27
Мюллер
10
Шульц
27
Швеглер
25
Какабадзе
11
Шурпф
3-3-1-2
16
фон Бальмус
4
Соренсен
28
Лустенбергер
25
Гарсия
16
Фасснахт
20
Эбишер
4
Сьерро
13
Нгамале
27
Ассале
17
Нсаме
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
Главный тренер
Марио Фрик
17
Сайди Джанко
ПЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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