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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 03 февраля 2020
Сампдория
03.02.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
26'
Ф. Квальярелла
73'
М. Габбиадини (П)
3'
А. Милик
16'
Э. Эльмас
83'
Д. Демме
90+8'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
90'
+8
ГОЛ! 2:4!
Д. Мертенс
90'
+5
Желтая карточка
М. Политано
90'
+3
Желтая карточка
Д. Демме
Желтая карточка
К. Линетти
87'
83'
ГОЛ! 2:3!
Д. Демме
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Габбиадини
73'
Желтая карточка
Г. Рамирес
58'
Желтая карточка
А. Экдаль
47'
43'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Желтая карточка
Я. Янкто
43'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Экдаль
26'
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эльмас
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
26
Тонелли
25
Колли
21
Янкто
2
Торсбю
17
Линетти
8
Экдаль
11
Рамирес
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Хюсай
44
Манолас
6
Мариу Руй
7
Зелински
68
Лоботка
99
Эльмас
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сампдория - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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