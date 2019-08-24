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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 24 августа 2019
Янг Бойз
24.08.2019, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
29'
Я. Брехнер (АГ)
59'
Ж. Нсаме
77'
Д. Гаудино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Цюрих
ГОЛ! 3:0!
Д. Гаудино
77'
72'
Желтая карточка
А. Маркезано
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Р. Ассале
59'
Желтая карточка
У. Гарсия
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Брехнер
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
3-2-3-2
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
4
Соренсен
5
Бюрги
25
Гарсия
17
Джанко
10
Гаудино
4
Сьерро
16
Фасснахт
27
Ассале
17
Нсаме
2-2-1
25
Брехнер
17
Бангура
31
Харабадзе
22
Попович
19
Маркезано
9
Сесай
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
13
Муми Нгамале
ЛВ
1
Марко Вельфли
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Андрис Ванинс
ВР
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
1
Марко Вельфли
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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