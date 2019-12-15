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Материалы

Наполи - Парма

14.12.2019, Суббота, 20:30 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 16 тур Наполи - Парма
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Парма 0:4 Наполи
6 тур
26 сентября, среда 22:00 Наполи 3:0 Парма
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Парма 2:2 Наполи
16 тур
18 декабря, четверг 23:00 Наполи 2:0 Парма
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:45 Парма 1:0 Наполи
13 тур
23 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:1 Парма
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 18:00 Парма 1:2 Наполи
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Парма
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 15:30 Парма 1:2 Наполи
7 тур
15 октября, суббота 22:45 Наполи 1:2 Парма
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 22:45 Парма 1:3 Наполи
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Парма
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
10 апреля, суббота 20:00 Наполи 2:3 Парма
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Парма 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Парма 1:2 Наполи
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Парма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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