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Материалы

Рома - Наполи

02.11.2019, Суббота, 17:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 11 тур Рома - Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Рома 1:4 Наполи
10 тур
28 октября, воскресенье 22:30 Наполи 1:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 22:45 Наполи 2:4 Рома
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Рома 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 17:00 Рома 1:2 Наполи
8 тур
15 октября, суббота 16:00 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Рома 1:0 Наполи
16 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 0:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 13:30 Рома 1:0 Наполи
10 тур
1 ноября, суббота 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Рома
8 тур
18 октября, пятница 22:45 Рома 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 12 февраля, среда 23:45 Наполи 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:45 Рома 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 22:45 Рома 2:1 Наполи
19 тур
6 января, воскресенье 23:45 Наполи 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
28 апреля, суббота 22:45 Рома 2:2 Наполи
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
12 февраля, суббота 22:45 Рома 0:2 Наполи
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Рома
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Наполи 0:3 Рома
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Рома
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Рома 4:4 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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