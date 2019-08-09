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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп - Знамя Труда
Олимп - Знамя Труда: обзор матча 09 августа 2019
Олимп
09.08.2019, пятница, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 4 тур
1 : 2
Завершен
Знамя Труда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олимп - Знамя Труда
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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Олимп
Знамя Труда
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
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2020.05.25 12:58
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2020.05.21 16:37
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«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
2020.05.21 15:40
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
3 июля
1
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
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