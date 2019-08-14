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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 14 августа 2019
Цюрих
14.08.2019, среда, 20:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
40'
А. Маркезано
70'
М. Махи
43'
Ж. Квинтийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
79'
Желтая карточка
В. Рюфли
ГОЛ! 2:1!
М. Махи
70'
Вторая желтая
М. Криезиу
59'
Желтая карточка
М. Криезиу
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Квинтийя
ГОЛ! 1:0!
А. Маркезано
Пас отдал
М. Махи
40'
31'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
Желтая карточка
Д. Попович
28'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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