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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Богемианс
Баник - Богемианс: обзор матча 12 сентября 2009
Баник
12.09.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Чехии, 7 тур
1 : 0
Завершен
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Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
- : -
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Богемианс
Чехия. Плей-офф, 1 тур
Дукла
1 : 1
03.05.2019
Богемианс
Чемпионат Чехии, 30 тур
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3 : 0
15.05.2010
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Чемпионат Чехии, 29 тур
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2 : 2
08.05.2010
Виктория
Чемпионат Чехии, 27 тур
Богемианс
0 : 4
02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
Спарта
1 : 0
24.04.2010
Богемианс
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Баник
Богемианс
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
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Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
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Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
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