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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс - Слован
Богемианс - Слован: обзор матча 30 августа 2009
Богемианс
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Чехии, 6 тур
2 : 1
Завершен
Слован
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Статистика матча Богемианс - Слован
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Матчи команд
Богемианс
Чехия. Плей-офф, 1 тур
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1 : 1
03.05.2019
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Чемпионат Чехии, 30 тур
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08.05.2010
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02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
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1 : 0
24.04.2010
Богемианс
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
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31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
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