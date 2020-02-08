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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Бордо
Метц - Бордо: обзор матча 08 февраля 2020
Метц
08.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
2'
И. Ньян
51'
Т. Башич
84'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Бордо
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Уден
Пас отдал
Отавио
Желтая карточка
А. Окиджа
79'
62'
Желтая карточка
Н. де Превилль
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Башич
41'
Желтая карточка
Х. У-Джо
Желтая карточка
Х. Майга
39'
Красная карточка
В. Пажо
8'
ГОЛ! 1:0!
И. Ньян
Пас отдал
В. Пажо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
4-2-1-1-2
90
Окиджа
14
Удоль
21
Бойе
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
96
Н'Дорам
17
Пажо
11
Нгетт
13
Диалло
7
Ньян
4-1-1-1-3
56
Костиль
22
Кватен
23
Пабло
6
Косиельни
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
29
Адли
7
Бриан
12
де Превилль
16
У-Джо
Остались в запасе
Метц
Бордо
37
Фарид Булайя
ПВ
2
Мамаду Фофана
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
10
Реми Уден
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
2
Мамаду Фофана
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
10
Реми Уден
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Метц - Бордо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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