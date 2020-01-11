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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 11 января 2020
Бордо
11.01.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Лион
15'
Д. Бриан
50'
М. Корне
53'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
90'
Желтая карточка
А. Лопеш
Желтая карточка
Г. Пуссен
89'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
Пас отдал
М. Корне
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Дембеле
45'
+1
Желтая карточка
Б. Траоре
24'
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
3-4-1-2
56
Костиль
17
Мешер
6
Косиельни
23
Пабло
23
Бенито
14
Чуамени
94
Отавио
20
Сабали
19
Башич
12
де Превилль
7
Бриан
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Андерсен
6
Марсело
21
Маршал
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
11
Траоре
70
Корне
9
Дембеле
Остались в запасе
Бордо
Лион
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Бордо - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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