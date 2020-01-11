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Материалы

Бордо - Лион

11.01.2020, Суббота, 19:30 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 20 тур Бордо - Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
4 тур
31 августа, суббота 18:30 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
26 апреля, пятница 21:45 Бордо 2:3 Лион
12 тур
3 ноября, суббота 19:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
28 января, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лион
3 тур
19 августа, суббота 18:00 Лион 3:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
3 марта, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лион
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Лион 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
3 февраля, среда 21:00 Лион 3:0 Бордо
8 тур
26 сентября, суббота 21:00 Бордо 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лион 1:1 Бордо
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 23:59 Бордо 1:2 Лион
10 тур
20 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 0:4 Лион
7 тур
30 сентября, воскресенье 23:00 Лион 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Бордо 1:0 Лион
8 тур
24 сентября, суббота 21:00 Лион 3:1 Бордо
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 февраля, среда 19:15 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Бордо
6 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
17 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:2 Лион
17 тур
13 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:1 Бордо
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 7 апреля, среда 22:45 Бордо 1:0 Лион
1/4 финала
ответный матч		 30 марта, вторник 22:45 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лион
14 тур
16 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:1 Бордо
Суперкубок Франции 2008
Финал
2 августа, суббота 20:00 Бордо 0:0
(5:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
9 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 Бордо
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Бордо 1:3 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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