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Материалы

Лилль - Монпелье

13.12.2019, Пятница, 22:45 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 18 тур Лилль - Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Лилль 0:0 Монпелье
16 тур
4 декабря, вторник 23:00 Монпелье 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
29 тур
10 марта, суббота 22:00 Лилль 1:1 Монпелье
14 тур
25 ноября, суббота 22:00 Монпелье 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 21:00 Монпелье 0:3 Лилль
17 тур
10 декабря, суббота 22:00 Лилль 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 19:00 Монпелье 3:0 Лилль
9 тур
2 октября, пятница 21:30 Лилль 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 22:00 Монпелье 1:2 Лилль
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Лилль 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Лилль 2:0 Монпелье
10 тур
19 октября, суббота 22:00 Монпелье 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
18 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Лилль
19 тур
22 декабря, суббота 20:00 Лилль 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Монпелье 1:0 Лилль
2 тур
14 августа, воскресенье 23:00 Лилль 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:0 Лилль
8 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Лилль 3:1 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 20:45 Монпелье 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
30 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Лилль 4:1 Монпелье
14 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Монпелье 2:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 2:2
(4:2)п		 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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