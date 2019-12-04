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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 04 декабря 2019
Сент-Этьен
04.12.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
4 : 1
Завершен
Ницца
11'
Д. Буанга (П)
38'
Р. Амума
40'
У. Фофана
58'
Д. Буанга
15'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
Желтая карточка
Л. Диони
88'
82'
Желтая карточка
П. Бюрнер
60'
Желтая карточка
Г. Льорис
ГОЛ! 4:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Р. Амума
58'
Желтая карточка
С. Руффье
49'
ГОЛ! 3:1!
У. Фофана
Пас отдал
Д. Буанга
40'
ГОЛ! 2:1!
Р. Амума
Пас отдал
Ф. Онора
38'
24'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Дольберг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Буанга
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
45
Махди Камара
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Руффье
47
Трауко
3
Фофана
24
Перрен
26
Дебюши
14
Аолу
45
Камара
99
Буанга
9
Онора
9
Берич
17
Амума
4-3-2-1
44
Бенитес
13
Коли
5
Сарр
4
Льорис
20
Аталь
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
11
Лусамба
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Дольберг
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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