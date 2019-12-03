Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ним
Бордо - Ним: обзор матча 03 декабря 2019
Бордо
03.12.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
6 : 0
Завершен
Ним
24'
Д. Майя
37'
Д. Майя
53'
Д. Майя
58'
Н. де Превилль
77'
Отавио
87'
Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ним
ГОЛ! 6:0!
Отавио
Пас отдал
Ю. Айт Беннассер
87'
ГОЛ! 5:0!
Отавио
Пас отдал
Я. Адли
77'
Желтая карточка
В. Йованович
64'
ГОЛ! 4:0!
Н. де Превилль
Пас отдал
Д. Майя
58'
ГОЛ! 3:0!
Д. Майя
Пас отдал
В. Йованович
53'
44'
Желтая карточка
С. Алакуш
ГОЛ! 2:0!
Д. Майя
Пас отдал
Я. Адли
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Майя
Пас отдал
Ю. Сабали
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
29
Ясин Адли
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-2-1-3
56
Костиль
23
Пабло
6
Косиельни
33
Йованович
20
Сабали
94
Отавио
15
Айт Беннассер
29
Адли
9
Майя
7
Кафу
12
де Превилль
4-2-3-1
13
Бернардони
22
Алакуш
18
Мартинес
23
Бриансон
3
Мигель
6
Сарр
8
До
8
Ферхат
11
Фомба
17
Дулевич
20
Рипар
Остались в запасе
Бордо
Ним
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
11
Влатко Стояновски
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Остались в запасе
11
Влатко Стояновски
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Бордо - Ним
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Ним
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+