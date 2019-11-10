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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Сент-Этьен
Нант - Сент-Этьен: обзор матча 10 ноября 2019
Нант
10.11.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Этьен
14'
Л. Бляс
26'
И. Луза
22'
М. Трауко
34'
Д. Буанга
67'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Сент-Этьен
67'
ГОЛ! 2:3!
Д. Буанга
Пас отдал
Р. Будебуз
Желтая карточка
А. Жиротто
45'
34'
ГОЛ! 2:2!
Д. Буанга
Пас отдал
М. Трауко
ГОЛ! 2:1!
И. Луза
Пас отдал
Л. Бляс
26'
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Трауко
Пас отдал
Ф. Онора
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
К. Бенавенте
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Франк Онора
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Паллуа
4
Базила
5
Жиротто
7
Туре
26
Луза
14
Бенавенте
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
4-2-3-1
16
Руффье
26
Дебюши
2
Мукуди
15
Колоджейчак
47
Трауко
45
Камара
28
Юссуф
9
Онора
10
Будебуз
99
Буанга
17
Амума
Остались в запасе
Нант
Сент-Этьен
17
Кадер Бамба
ПВ
20
Александре Оллеро
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
17
Кадер Бамба
ПВ
20
Александре Оллеро
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Нант - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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