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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 28 сентября 2019
Бордо
28.09.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
70'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
90'
+1
Желтая карточка
М. Верратти
88'
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Л. Бенито
️️️️
Пабло
77'
72'
Желтая карточка
А. Ди Мария
70'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Д. Бриан
68'
60'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
П. Сарабия
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Я. Адли
56'
30'
Желтая карточка
Маркиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-2-2
56
Костиль
6
Косиельни
23
Пабло
17
Мешер
22
Кватен
94
Отавио
14
Чуамени
29
Адли
90
Калу
7
Бриан
16
У-Джо
3-3-1-3
1
Навас
5
Маркиньос
22
Диалло
3
Силва
12
Менье
5
Гуйе
3
Курзава
6
Верратти
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Неймар
23
Пабло
23
Бенито
23
Бенито
23
Пабло
7
Бриан
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
7
Бриан
29
Адли
12
де Превилль
12
де Превилль
29
Адли
11
Ди Мария
24
Бернат
24
Бернат
11
Ди Мария
7
Сарабия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Сарабия
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бордо - ПСЖ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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