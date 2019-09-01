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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 01 сентября 2019
Марсель
01.09.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
33'
Д. Бенедетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
Желтая карточка
К. Строотман
90'
+1
Желтая карточка
С. Хауи
88'
Желтая карточка
М. Лопес
87'
73'
Желтая карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
Ж. Амави
66'
Желтая карточка
М. Сансон
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бенедетто
Пас отдал
М. Сансон
33'
14'
Желтая карточка
А. Мукуди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Амави
70
Сарр
27
Гонсалес
2
Сакаи
8
Камара
8
Сансон
8
Строотман
20
Лопес
10
Пайет
9
Бенедетто
3-4-1-2
16
Руффье
14
Паленсия
2
Мукуди
24
Перрен
26
Дебюши
14
Аолу
6
М'Вила
47
Трауко
10
Будебуз
10
Хазри
9
Берич
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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