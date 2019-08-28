Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 28 августа 2019
Лилль
28.08.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Этьен
37'
В. Осимхен
69'
Ж. Бамба (П)
74'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сент-Этьен
Замена
А. Сумаоро
️️️️
Т. Джало
81'
ГОЛ! 3:0!
В. Осимхен
Пас отдал
З. Челик
74'
72'
Замена
Л. Диони
️️️️
А. Норден
72'
Замена
Р. Берич
️️️️
В. Хазри
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Бамба
69'
61'
Замена
Р. Амума
️️️️
Д. Буанга
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Брадарич
37'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Л. Реми
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Меньян
35
Джало
6
Габриэль
6
Фонте
6
Брадарич
2
Челик
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
14
Реми
4-2-3-1
16
Руффье
26
Дебюши
15
Колоджейчак
2
Мукуди
24
Перрен
14
Аолу
6
М'Вила
99
Буанга
10
Будебуз
70
Норден
10
Хазри
35
Джало
5
Сумаоро
5
Сумаоро
35
Джало
14
Реми
45
Осимхен
45
Осимхен
14
Реми
99
Буанга
17
Амума
17
Амума
99
Буанга
10
Хазри
9
Берич
9
Берич
10
Хазри
70
Норден
99
Диони
99
Диони
70
Норден
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Сент-Этьен
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+