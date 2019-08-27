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Материалы

Монпелье - Лион

27.08.2019, Вторник, 20:00 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 3 тур Монпелье - Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Лион 3:2 Монпелье
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Монпелье 1:1 Лион
13 тур
19 ноября, воскресенье 19:00 Лион 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
7 февраля, среда 23:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 23:05 Монпелье 4:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монпелье 1:3 Лион
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Лион 5:1 Монпелье
Франция. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 23:00 Лион 5:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
8 апреля, пятница 21:30 Монпелье 0:2 Лион
15 тур
27 ноября, пятница 22:30 Лион 2:4 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
28 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Монпелье 1:5 Лион
10 тур
19 октября, воскресенье 23:00 Лион 5:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Лион 0:0 Монпелье
9 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Монпелье 5:1 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
33 тур
19 апреля, пятница 22:30 Монпелье 1:2 Лион
15 тур
1 декабря, суббота 20:00 Лион 1:0 Монпелье
Суперкубок Франции 2012

28 июля, суббота 23:00 Монпелье 2:2
(2:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 23:59 Монпелье 1:0 Лион
4 тур
27 августа, суббота 23:00 Лион 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
27 апреля, среда 21:00 Лион 3:2 Монпелье
16 тур
4 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 23:00 Монпелье 0:1 Лион
19 тур
23 декабря, среда 21:00 Лион 1:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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