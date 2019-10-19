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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Аякс
РКС Ваалвейк - Аякс: обзор матча 19 октября 2019
РКС Ваалвейк
19.10.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
63'
С. Бакари
46'
Д. Тадич
76'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Аякс
88'
Замена
️️️️
Э. Альварес
Замена
️️️️
K. Vermeulen
86'
Желтая карточка
С. Спирингс
79'
Замена
️️️️
С. Соу
78'
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Промес
Пас отдал
С. Дест
Замена
️️️️
D. Maatsen
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакари
63'
59'
Замена
️️️️
П. Схюрс
59'
Замена
️️️️
Д. Нерес
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Дест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
17
Stanley Elbers
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
22
Хаким Зиеш
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
13
Kees Heemskerk
ВР
14
Henrico Drost
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
20
Kevin Vermeulen
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
14
Бруну Варела
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-3-3
1
Вессен
3
Гаари
3
Делкруа
2
Бакари
12
23
Ринстра
6
Спирингс
8
Леманс
8
Тахири
9
Венте
17
3-2-1-2-2
24
Онана
3
Мазрауи
6
Мартинес
34
Велтман
8
Дест
17
Блинд
6
ван де Бек
10
Тадич
10
Промес
22
Зиеш
21
Хунтелаар
20
20
19
Соу
19
Соу
11
11
7
Нерес
7
Нерес
4
Альварес
4
Альварес
4
Схюрс
4
Схюрс
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Аякс
22
Mike Grim
ВР
13
Kees Heemskerk
ВР
14
Henrico Drost
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
52
Закария Лабиад
АП
24
Доминик Котарски
ВР
14
Бруну Варела
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
22
Mike Grim
ВР
13
Kees Heemskerk
ВР
14
Henrico Drost
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
24
Доминик Котарски
ВР
14
Бруну Варела
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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