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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Янг Бойз
Ксамакс - Янг Бойз: обзор матча 28 июля 2019
Ксамакс
28.07.2019, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
73'
М. Нгамале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Янг Бойз
Желтая карточка
М. Осс
82'
78'
Желтая карточка
М. Эбишер
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Нгамале
Начало матча
Статистика матча Ксамакс - Янг Бойз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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