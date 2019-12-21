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Материалы

Мальорка - Севилья

21.12.2019, Суббота, 15:00 мск Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио Испания. Примера, 18 тур Мальорка - Севилья
Испания. Сегунда (2016/2017)
36 тур
30 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:3 Мальорка
15 тур
19 ноября, суббота 20:00 Мальорка 2:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 01:00 Мальорка 2:1 Севилья
8 тур
22 октября, понедельник 23:30 Севилья 3:2 Мальорка
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 9 января, среда 22:30 Севилья 1:2 Мальорка
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 12 декабря, среда 23:00 Мальорка 0:5 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
2 апреля, понедельник 23:00 Севилья 3:1 Мальорка
12 тур
5 ноября, суббота 21:00 Мальорка 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 23:55 Мальорка 2:2 Севилья
12 тур
21 ноября, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Мальорка
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
20 февраля, суббота 23:55 Мальорка 1:3 Севилья
4 тур
22 сентября, вторник 22:00 Севилья 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 22:00 Севилья 3:1 Мальорка
16 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Мальорка 0:0 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
32 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Мальорка 2:3 Севилья
13 тур
24 ноября, суббота 22:00 Севилья 1:2 Мальорка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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