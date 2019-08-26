Барселона - Бетис

барса красава!
|28 тур
|17 марта, воскресенье
|22:45
|Бетис
|1:4
|Барселона
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:15
|Барселона
|3:4
|Бетис
|28 тур
|17 марта, воскресенье
|22:45
|Бетис
|1:4
|Барселона
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:15
|Барселона
|3:4
|Бетис
|20 тур
|21 января, воскресенье
|22:45
|Бетис
|0:5
|Барселона
|1 тур
|20 августа, воскресенье
|21:15
|Барселона
|2:0
|Бетис
|20 тур
|29 января, воскресенье
|14:00
|Бетис
|1:1
|Барселона
|1 тур
|20 августа, суббота
|19:15
|Барселона
|6:2
|Бетис
|36 тур
|30 апреля, суббота
|21:30
|Бетис
|0:2
|Барселона
|17 тур
|30 декабря, среда
|22:30
|Барселона
|4:0
|Бетис
|32 тур
|5 апреля, суббота
|20:00
|Барселона
|3:1
|Бетис
|13 тур
|10 ноября, воскресенье
|23:59
|Бетис
|1:4
|Барселона
|34 тур
|5 мая, воскресенье
|23:00
|Барселона
|4:2
|Бетис
|15 тур
|9 декабря, воскресенье
|23:59
|Бетис
|1:2
|Барселона
|38 тур
|12 мая, суббота
|23:59
|Бетис
|2:2
|Барселона
|19 тур
|16 января, понедельник
|00:30
|Барселона
|4:2
|Бетис
|1/4 финала
ответный матч
|19 января, среда
|23:55
|Бетис
|3:1
|Барселона
|1/4 финала
ответный матч
|12 января, среда
|23:55
|Барселона
|5:0
|Бетис
|23 тур
|14 февраля, суббота
|22:00
|Бетис
|2:2
|Барселона
|4 тур
|24 сентября, среда
|22:00
|Барселона
|3:2
|Бетис
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|26
|9
|3
|70:25
|+45
|87
|2.
|Барселона
|38
|25
|7
|6
|86:38
|+48
|82
|3.
|Атлетико М
|38
|18
|16
|4
|51:27
|+24
|70
|4.
|Севилья
|38
|19
|13
|6
|54:34
|+20
|70
|5.
|Вильярреал
|38
|18
|6
|14
|63:49
|+14
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|16
|8
|14
|56:48
|+8
|56
|7.
|Гранада
|38
|16
|8
|14
|52:45
|+7
|56
|8.
|Хетафе
|38
|14
|12
|12
|43:37
|+6
|54
|9.
|Валенсия
|38
|14
|11
|13
|46:53
|-7
|53
|10.
|Осасуна
|38
|13
|13
|12
|46:54
|-8
|52
|11.
|Атлетик Б
|38
|13
|12
|13
|41:38
|+3
|51
|12.
|Леванте
|38
|14
|7
|17
|47:53
|-6
|49
|13.
|Вальядолид
|38
|9
|15
|14
|32:43
|-11
|42
|14.
|Эйбар
|38
|11
|9
|18
|39:56
|-17
|42
|15.
|Бетис
|38
|10
|11
|17
|48:60
|-12
|41
|16.
|Алавес
|38
|10
|9
|19
|34:59
|-25
|39
|17.
|Сельта
|38
|7
|16
|15
|37:49
|-12
|37
|18.
|Леганес
|38
|8
|12
|18
|30:51
|-21
|36
|19.
|Мальорка
|38
|9
|6
|23
|40:65
|-25
|33
|20.
|Эспаньол
|38
|5
|10
|23
|27:58
|-31
|25
барса красава!
барса все таки может если хочет! отличный матч!
хороший матч ! в защите конечно косякнули эти 2 пропущенных вообще не по делу ! красавчик молодой перес . гризманн оооо космос . бускетс альба ! рафинья по мне так пыжит второй матч к ряду !
согласен. в обороне ну да, 2 раза обрезались, но даже тем лучше, больше был стимул забивать)
перес рили впечатлил, хорошо бы чтоб и дальше так играл. рафинья тоже, если проститутка не придет ( а мы все надеемся что и не приедет) будет очень полезный игрок запаса. словом, доказали что могут и не все еще потеряно, как казалось после матча с бильбао)
растет молодежка у барсы ! еще на предсезонке норм карлес перес себя показал !
дубль антохи !
вперед барса ! антоха молодец ! давит барса ! конечно с месси и с кусаресом убили бы уже в первом тайме но ждем волевую победу а лучше в 2 мяча от барсы на это есть силы и игроки - рафинья норм и гризманн с почином. ждем гол от своего чувака переса.
0:1 как дела у тебя Динарка?
1:1 шкура ты тупая !
ну че петух где ты там?
эуууу петушара ну че ты где сейчас то при счете 5:1?
Неадекватность школьников так и пахнет во всех комментах.
Читать просто отвратительно!
если сегодня не будет победы то пинайте вальверду к черту и бартомеу тоже.