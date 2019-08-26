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Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)
Материалы

Барселона - Бетис

25.08.2019, Воскресенье, 22:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 2 тур Барселона - Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 22:45 Бетис 1:4 Барселона
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:15 Барселона 3:4 Бетис
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
21 января, воскресенье 22:45 Бетис 0:5 Барселона
1 тур
20 августа, воскресенье 21:15 Барселона 2:0 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 14:00 Бетис 1:1 Барселона
1 тур
20 августа, суббота 19:15 Барселона 6:2 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 21:30 Бетис 0:2 Барселона
17 тур
30 декабря, среда 22:30 Барселона 4:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 20:00 Барселона 3:1 Бетис
13 тур
10 ноября, воскресенье 23:59 Бетис 1:4 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 23:00 Барселона 4:2 Бетис
15 тур
9 декабря, воскресенье 23:59 Бетис 1:2 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
12 мая, суббота 23:59 Бетис 2:2 Барселона
19 тур
16 января, понедельник 00:30 Барселона 4:2 Бетис
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 19 января, среда 23:55 Бетис 3:1 Барселона
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 23:55 Барселона 5:0 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
14 февраля, суббота 22:00 Бетис 2:2 Барселона
4 тур
24 сентября, среда 22:00 Барселона 3:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
29 марта, суббота 22:00 Бетис 3:2 Барселона
11 тур
4 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 3:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2019, 08:39

    барса красава!

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    Рейтинг: +2410

    SarJr 25 августа 2019, 23:57

    барса все таки может если хочет! отличный матч!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > SarJr 25 августа 2019, 23:59

    хороший матч ! в защите конечно косякнули эти 2 пропущенных вообще не по делу ! красавчик молодой перес . гризманн оооо космос . бускетс альба ! рафинья по мне так пыжит второй матч к ряду !

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    Рейтинг: +2410

    SarJr > dinar7777dinar 26 августа 2019, 00:04

    согласен. в обороне ну да, 2 раза обрезались, но даже тем лучше, больше был стимул забивать)
    перес рили впечатлил, хорошо бы чтоб и дальше так играл. рафинья тоже, если проститутка не придет ( а мы все надеемся что и не приедет) будет очень полезный игрок запаса. словом, доказали что могут и не все еще потеряно, как казалось после матча с бильбао)

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 августа 2019, 23:18

    растет молодежка у барсы ! еще на предсезонке норм карлес перес себя показал !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 августа 2019, 23:11

    дубль антохи !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 августа 2019, 23:00

    вперед барса ! антоха молодец ! давит барса ! конечно с месси и с кусаресом убили бы уже в первом тайме но ждем волевую победу а лучше в 2 мяча от барсы на это есть силы и игроки - рафинья норм и гризманн с почином. ждем гол от своего чувака переса.

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 25 августа 2019, 22:22

    0:1 как дела у тебя Динарка?

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Mister_Tomsk 25 августа 2019, 22:59

    1:1 шкура ты тупая !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Mister_Tomsk 25 августа 2019, 23:18

    ну че петух где ты там?

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Mister_Tomsk 25 августа 2019, 23:38

    эуууу петушара ну че ты где сейчас то при счете 5:1?

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    Рейтинг: +188

    Sergicious > dinar7777dinar 26 августа 2019, 01:40

    Неадекватность школьников так и пахнет во всех комментах.

    Читать просто отвратительно!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 августа 2019, 21:36

    если сегодня не будет победы то пинайте вальверду к черту и бартомеу тоже.

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