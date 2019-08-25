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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 25 августа 2019
Барселона
25.08.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
5 : 2
Завершен
Бетис
41'
А. Гризманн
50'
А. Гризманн
56'
К. Перес
60'
Ж. Альба
77'
А. Видаль
15'
Н. Фекир
79'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
90'
Желтая карточка
В. Карвалью
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Рафинья
81'
79'
ГОЛ! 5:2!
Л. Морон
Замена
А. Фати
️️️️
К. Перес
78'
ГОЛ! 5:1!
А. Видаль
Пас отдал
А. Гризманн
77'
75'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
С. Каналес
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Бускетс
74'
62'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
61'
Замена
В. Каптум
️️️️
К. Тельо
ГОЛ! 4:1!
Ж. Альба
Пас отдал
С. Бускетс
60'
ГОЛ! 3:1!
К. Перес
Пас отдал
Н. Семеду
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Роберто
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Роберто
41'
Желтая карточка
Ж. Пике
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
Л. Морон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
23
Карлес Перес
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
80
Лорен Морон
ВР
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-1
23
Перес
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
12
Рафинья
7
Гризманн
4-1-1-3
80
Морон
22
Эмерсон
26
Сидней
5
Бартра
23
Педраса
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
37
Тельо
23
Перес
31
Фати
31
Фати
23
Перес
12
Рафинья
23
Фирпо
23
Фирпо
12
Рафинья
5
Бускетс
23
Видаль
23
Видаль
5
Бускетс
20
Каналес
16
Лайнес
16
Лайнес
20
Каналес
37
Тельо
6
Каптум
6
Каптум
37
Тельо
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
Остались в запасе
Барселона
Бетис
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Барселона - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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