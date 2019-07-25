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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Люцерн - КИ Клаксвик
Люцерн - КИ Клаксвик: обзор матча 25 июля 2019
Люцерн
25.07.2019, четверг, 21:15
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
КИ Клаксвик
90+3'
М. Шнойвли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - КИ Клаксвик
Желтая карточка
М. Шульц
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Шнойвли
90'
+3
Начало матча
Статистика матча Люцерн - КИ Клаксвик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 1
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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