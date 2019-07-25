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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизани - Шериф
Партизани - Шериф: обзор матча 25 июля 2019
Партизани
25.07.2019, четверг, 18:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Шериф
23'
Р. Тамбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизани - Шериф
58'
Желтая карточка
Р. Тамбе
47'
Желтая карточка
Г. Антон
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тамбе
Начало матча
Статистика матча Партизани - Шериф
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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