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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Сутьеска - АПОЭЛ
Сутьеска - АПОЭЛ: обзор матча 23 июля 2019
Сутьеска
23.07.2019, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
АПОЭЛ
42'
Т. Де Винсенти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сутьеска - АПОЭЛ
68'
Желтая карточка
В. Белец
Желтая карточка
А. Шофранац
67'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Де Винсенти
29'
Желтая карточка
Н. Иоанну
Начало матча
Статистика матча Сутьеска - АПОЭЛ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
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0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
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1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
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