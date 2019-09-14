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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе: обзор матча 14 сентября 2019
Нью-Йорк Сити
14.09.2019, суббота, 19:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
43'
А. Митрица
20'
К. Вондоловски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе
Желтая карточка
Ш. Джонсон
90'
+4
47'
Желтая карточка
Ш. Салинас
ГОЛ! 1:1!
А. Митрица
Пас отдал
И. Тажури
43'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Вондоловски
Пас отдал
В. Казаишвили
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эрик Миллер
ПЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
3-4
1
Джонсон
22
Матаррита
25
Шано
3
Тиннерхольм
28
Митрица
11
Маккей-Стивен
4
Ринг
18
Тажури
1-3-2
4
Кашия
10
Казаишвили
7
Эспиноса
26
Юнгвирт
22
Томпсон
8
Вондоловски
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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