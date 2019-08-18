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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Сити
Цинциннати - Нью-Йорк Сити: обзор матча 18 августа 2019
Цинциннати
18.08.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
1 : 4
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
28
Александру Митрица
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
3-1-1
22
Тытонь
4
ван дер Верфф
4
Уостон
12
Депланье
13
Ульоа
26
Ледесма
3-3
1
Джонсон
15
Миллер
25
Шано
22
Матаррита
28
Митрица
4
Ринг
10
Моралес
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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