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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Коламбус
Сан-Хосе - Коламбус: обзор матча 04 августа 2019
Сан-Хосе
04.08.2019, воскресенье, 05:00
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Коламбус
65'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Хосе - Коламбус
75'
Желтая карточка
Д. Аккам
65'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Коламбус
6
Джонатан Менса
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
1-3-2
4
Кашия
26
Юнгвирт
7
Эспиноса
10
Казаишвили
22
Томпсон
9
Хусен
1-2-1-1
89
Ром
25
Аффул
20
Трапп
16
Хименес
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Сан-Хосе
Коламбус
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
6
Джонатан Менса
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Сан-Хосе - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
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