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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Монреаль
Колорадо - Монреаль: обзор матча 04 августа 2019
Колорадо
04.08.2019, воскресенье, 04:00
США. МЛС
6 : 3
Завершен
Монреаль
21'
Э. Буш (АГ)
36'
О. Камара (П)
45+1'
О. Камара
90'
О. Камара
18'
О. Камара (АГ)
55'
М. Уррути
76'
С. Таидер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колорадо - Монреаль
ГОЛ! 4:3!
О. Камара
Пас отдал
Д. Прайс
90'
76'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Таидер
Желтая карточка
К. Акоста
75'
55'
ГОЛ! 3:2!
М. Уррути
ГОЛ! 3:1!
О. Камара
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Камара
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Буш
21'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
3-1-1-1
1
Ховард
12
Розенберри
15
Смит
3
Акоста
19
Прайс
19
Николсон
9
Камара
1-3-2
1
Буш
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
37
Уррути
30
Оквонкво
Остались в запасе
Колорадо
Монреаль
1
Клинт Ирвин
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Колорадо - Монреаль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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