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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед: обзор матча 27 июля 2019
Лос-Анджелес
27.07.2019, суббота, 05:00
США. МЛС
4 : 3
Завершен
Атланта Юнайтед
33'
А. Диоманде
41'
К. Вела (П)
45+2'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед
80'
Желтая карточка
Д. Мерам
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вела
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Диоманде
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
3-2
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
10
Вела
25
Диоманде
2-1-1
1
Гьюзан
6
Нагбе
16
Хиндман
10
Мартинес
77
Мартинес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
1
Тайлер Миллер
ВР
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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