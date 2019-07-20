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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес: обзор матча 20 июля 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
20.07.2019, суббота, 05:00
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
8'
З. Ибрагимович
56'
З. Ибрагимович
70'
З. Ибрагимович
4'
К. Вела (П)
90+7'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
90'
+7
ГОЛ! 3:2!
К. Вела
Желтая карточка
Р. Фелчер
84'
ГОЛ! 3:1!
З. Ибрагимович
70'
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
56'
Желтая карточка
Джонатан
35'
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
8'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Лос-Анджелес
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
3-1-1
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
21
Гонсалес
6
Джонатан
11
Ибрагимович
2-2
1
Миллер
25
Циммерман
2
Харви
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
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