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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)
Материалы

Челси - Эвертон

08.03.2020, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 29 тур Челси - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
7 декабря, суббота 15:30 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Эвертон 2:0 Челси
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:15 Челси 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 15:30 Эвертон 0:0 Челси
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Челси 2:0 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 21:45 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 16:05 Эвертон 0:3 Челси
11 тур
5 ноября, суббота 20:30 Челси 5:0 Эвертон
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
12 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
5 тур
12 сентября, суббота 14:45 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
11 февраля, среда 22:45 Челси 1:0 Эвертон
3 тур
30 августа, суббота 20:30 Эвертон 3:6 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 16:45 Челси 1:0 Эвертон
4 тур
14 сентября, суббота 20:30 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Эвертон
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:0 Челси
8 тур
15 октября, суббота 20:30 Челси 3:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 23:00 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Эвертон 1:0 Челси
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
повторный матч		 19 февраля, суббота 15:30 Челси 1:1
(3:4)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 15:30 Эвертон 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Эвертон 2:1 Челси
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2008/2009)
Финал
30 мая, суббота 18:00 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
22 апреля, среда 23:00 Челси 0:0 Эвертон
18 тур
22 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
17 апреля, четверг 23:00 Эвертон 0:1 Челси
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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