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Материалы

Ливерпуль - Саутгемптон

01.02.2020, Суббота, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 25 тур Ливерпуль - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
5 апреля, пятница 22:00 Саутгемптон 1:3 Ливерпуль
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
11 февраля, воскресенье 19:30 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
12 тур
18 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон
12 тур
19 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 11 января, среда 22:45 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/4 финала
2 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 19:15 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
1 тур
17 августа, воскресенье 16:30 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 21:30 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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