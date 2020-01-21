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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уотфорд
Астон Вилла - Уотфорд: обзор матча 21 января 2020
Астон Вилла
21.01.2020, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
68'
Д. Луис
90+5'
Э. Конса
38'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уотфорд
ГОЛ! 2:1!
Э. Конса
Пас отдал
Т. Мингс
90'
+5
90'
+2
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Ж. Деулофеу
81'
Желтая карточка
А. Дукуре
81'
Замена
А. Грэй
️️️️
Р. Перейра
77'
Желтая карточка
К. Кэткарт
Замена
И. Вассилев
️️️️
Трезеге
77'
75'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Н. Чалоба
Желтая карточка
Д. Луис
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
68'
Замена
Д. Луис
️️️️
Д. Дринкуотер
56'
Желтая карточка
Т. Мингс
45'
+1
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дини
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-3
25
Рейна
2
Мингс
30
Хаус
15
Конса
23
Таргетт
24
Жилберт
4
Дринкуотер
6
Накамба
7
Трезеге
10
Грилиш
21
Эль-Гази
4-2-1-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
15
Доусон
5
Мариаппа
25
Масина
15
Чалоба
6
Капу
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
10
Деулофеу
7
Трезеге
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Трезеге
4
Дринкуотер
12
Луис
12
Луис
4
Дринкуотер
10
Деулофеу
27
Кабаселе
27
Кабаселе
10
Деулофеу
15
Чалоба
23
Пуссетто
23
Пуссетто
15
Чалоба
37
Перейра
45
Грэй
45
Грэй
37
Перейра
Остались в запасе
Астон Вилла
Уотфорд
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Астон Вилла - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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