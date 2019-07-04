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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Коламбус
Реал Солт-Лейк - Коламбус: обзор матча 04 июля 2019
Реал Солт-Лейк
04.07.2019, четверг, 05:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Реал Солт-Лейк
25
Донни Тойя
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Коламбус
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
2-2
18
Римандо
15
Глад
5
Онуоха
25
Луис
11
Русняк
1-3-1
17
Бендик
25
Аффул
16
Хименес
6
Гусман
13
Кларк
7
Сантуш
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Коламбус
25
Донни Тойя
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
25
Донни Тойя
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Остались в запасе
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Коламбус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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Реал Солт-Лейк
Коламбус
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