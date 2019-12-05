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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 05 декабря 2019
Арсенал
05.12.2019, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
50'
А. Ляказетт
36'
А. Уэбстер
80'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Брайтон
88'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
С. Альсате
80'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мопе
Пас отдал
А. Муй
80'
Замена
Л. Троссард
️️️️
П. Гросс
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
А. Ляказетт
77'
76'
Замена
М. Монтойя
️️️️
А. Коннолли
Замена
К. Тирни
️️️️
С. Колашинац
72'
Желтая карточка
Д. Луис
68'
60'
Желтая карточка
П. Гросс
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Озил
50'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Д. Уиллок
46'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Уэбстер
Желтая карточка
Э. Бельерин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лено
23
Колашинац
19
Папастатопулос
4
Луис
2
Бельерин
34
Торрейра
34
Джака
28
Уиллок
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-5-2
13
Райан
5
Данк
4
Уэбстер
33
Берн
16
Стивенс
24
Проппер
13
Муй
13
Гросс
7
Альсате
11
Мопе
10
Коннолли
23
Колашинац
63
Тирни
63
Тирни
23
Колашинац
91
Ляказетт
7
Мартинелли
7
Мартинелли
91
Ляказетт
28
Уиллок
19
Пепе
19
Пепе
28
Уиллок
7
Альсате
25
Даффи
25
Даффи
7
Альсате
10
Коннолли
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Коннолли
13
Гросс
19
Троссард
19
Троссард
13
Гросс
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Фредди Юнберг
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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