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Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 25 августа 2019
Вулверхэмптон
25.08.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
90+7'
Р. Хименес (П)
13'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Хименес
90'
+7
88'
Желтая карточка
А. Леннон
86'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Макнил
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Доэрти
76'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Гиббс-Уайт
67'
66'
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
59'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
59'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Макнил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
2
Доэрти
24
Траоре
24
Траоре
2
Доэрти
10
Гиббс-Уайт
7
Нету
7
Нету
10
Гиббс-Уайт
11
Макнил
29
Хендрик
29
Хендрик
11
Макнил
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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