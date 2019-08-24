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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 24 августа 2019
Манчестер Юнайтед
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
89'
Д. Джеймс
32'
Ж. Айю
90+3'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
П. ван Анхолт
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
А. Марсьяль
89'
86'
Желтая карточка
В. Гуаита
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Мактоминей
85'
83'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
80'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Шлупп
79'
Желтая карточка
В. Заа
75'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
Д. Джеймс
71'
Пенальти не реализован!
М. Рэшфорд
70'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Лингард
56'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
46'
41'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
38'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Шоу
34'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. Шлупп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
77
Лингард
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-1-3-1-1
13
Гуаита
25
Уорд
16
Келли
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Заа
10
Айю
23
Шоу
15
Янг
15
Янг
23
Шоу
77
Лингард
11
Гринвуд
11
Гринвуд
77
Лингард
8
Мактоминей
64
Мата
64
Мата
8
Мактоминей
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
27
Шлупп
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Шлупп
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
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