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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 07 июня 2019
Нью-Йорк Сити
07.06.2019, пятница, 02:00
США. МЛС
5 : 2
Завершен
Цинциннати
11'
А. Митрица
90'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
ГОЛ! 2:0!
М. Моралес
90'
Желтая карточка
М. Моралес
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
Пас отдал
М. Моралес
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
29
Эрик Александер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
2-4
41
Стувер
25
Шано
3
Тиннерхольм
28
Митрица
4
Ринг
18
Тажури
10
Моралес
2-1-2
12
Депланье
4
Хагглунд
13
Ульоа
9
Ади
26
Ледесма
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
Главный тренер
Ник Кашинг
22
Пжемислав Тытонь
ВР
29
Эрик Александер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
29
Эрик Александер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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