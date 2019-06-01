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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Торонто
Ванкувер Уайткепс - Торонто: обзор матча 01 июня 2019
Ванкувер Уайткепс
01.06.2019, суббота, 05:00
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Торонто
84'
Ф. Монтеро (П)
90'
Н. ДеЛеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ванкувер Уайткепс - Торонто
90'
ГОЛ! 1:1!
Н. ДеЛеон
Пас отдал
М. Дельгадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Монтеро
84'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Мур
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Лукас Венуто
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Торонто
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ванкувер Уайткепс
18
Зак МакМат
ВР
8
Фелипе Мартинс
ЦП
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
1-3-1
6
Аднан
11
Венуто
31
Тейберт
23
Суттер
12
Монтеро
4-2-1
3
Мур
17
Мавинга
2
Морроу
23
Киман
8
Дельгадо
8
Посуэло
13
Бойд
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Торонто
18
Зак МакМат
ВР
8
Фелипе Мартинс
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
8
Фелипе Мартинс
ЦП
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Торонто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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